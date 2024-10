Laura Pausini incanterà Bari: due date al Palaflorio

Laura Pausini sarà in concerto al Palaflorio di Bari per ben due serate consecutive del suo Laura Pausini World Winter Tour 2024, organizzato e prodotto da Friends & Partners, il 15 e il 16 novembre 2024.

Disponibile da venerdì 27 settembre, su tutte le piattaforme digitali e in versione italiana e spagnola, CIAO/CHAO, il nuovo singolo di Laura Pausini in uscita per Warner Music che arricchisce la digital tracklist di Anime Parallele, e per festeggiare questo album legato al suo trentennale, recentemente nominato ai Latin GRAMMY® Awards come Mejor Album Vocal Pop Tradicional, si aggiungono anche Nemica (Pausini, Carta, Ettorre) e All’amore nostro composta per Laura da Aiello che non erano finora mai usciti nella versione digitale

Laura ha voluto fortemente chiudere il disco anche con un secondo inedito, un meraviglioso brano scritto per lei da Levante, Ti porterai lontano, disponibile da oggi. CIAO è stato scritto da Sam Smith, Fraser T Smith, Paolo Carta, Laura Pausini, Antonio Di Martino e Anice, e rappresenta la fotografia di una sofferenza consapevole, non schivata, non ignorata o rinnegata, e che una volta attraversata, respirata fino in fondo, porta alla libertà.

Prodotto da Fraser T Smith (già produttore di Adele e Drake tra gli altri) e Paolo Carta, CIAO è un brano trascinante, dalle sonorità clubbing, che ipnotizza dal primo ascolto.

“CIAO è un brano molto particolare che ho avuto la fortuna di ricevere inaspettatamente questa estate, scritto tra gli altri da Sam Smith, un artista che stimo molto – racconta Laura Pausini – Mi ha colpito subito e ho desiderato dal primo momento di scrivere un testo in italiano che raccontasse qualcosa di inedito per me: la fine di un rapporto non necessariamente d’amore (un’amicizia o una collaborazione) che si interrompe in un modo pacifico, consapevole, maturo. Racconta di come sia possibile staccarsi desiderando per l’altro una vita serena, e lo si fa con il sorriso sulle labbra”.

Presentato il 24 settembre a Milano con uno speciale silent party a bordo di un double deck personalizzato, che ha ospitato per questo ascolto in anteprima media, influencer e centinaia di fan accorsi a salutare l’artista per le strade della città, il nuovo singolo di Laura Pausini porta con sé anche un messaggio profondo e attuale.

“Oggi più che mai siamo circondati da storie che non trovano un lieto fine, storie di violenze psicologiche e fisiche, subite perché qualcuno non riesce ad accettare l’abbandono, o il fallimento di una relazione – continua Laura – Per questo credo sia fondamentale coltivare la cultura dell’accettazione, il rispetto della volontà di chi si ama, la consapevolezza che amare non vuol dire possedere, e saper lasciar andare non è solo un dovere ma anche un tassello importante per la propria crescita emotiva. Ogni persona ha un valore, una volontà, una voce che va ascoltata e rispettata, anche quando decide di dire addio. Lasciar andare è forza, maturità, non debolezza. Auguro a tutti di essere più consapevoli e umani nel momento del ciao”.

Ad accompagnare l’uscita di CIAO il videoclip di grande impatto, che segna il ritorno del connubio con Gaetano Morbioli (regista di molti dei più noti video musicali dell’artista), con la direzione artistica di Luca Tommassini per le coreografie, che insieme alla stessa Laura si prefiggono di rappresentare la libertà in ogni sua forma, dalla selezione degli abiti curato dallo styling di Susanna Ausoni, al corpo di ballo, alla leggerezza dei movimenti e delle immagini, compresa una scelta di rottura che la vede sfoggiare un inedito caschetto biondo: “Volevo che accompagnasse l’atmosfera musicale e la produzione del brano, e che restituisse quel senso di calma e caos che si prova quando sia ha davanti un ventaglio di possibilità che la vita regala quando inizia una nuova fase del nostro percorso”.

Gaetano Morbioli si avvale di una nuova macchina da presa mai utilizzata in Italia (Sony Burano Cinealta), che fa il suo debutto dando vita a uno storyboard disegnato per mano della stessa Laura, che imprime in ogni scena la sua visione, sia a livello scenico che coreografico.

“La coreografia di CIAO ha un sapore di romanticismo moderno e strizza l’occhio al futuro – commenta Luca Tommassini – con una coscienza storica e dei richiami che ricalcano i primi musical di Esther Wiliams, oggi inconsapevolmente riprodotti dai giovanissimi sui social come forma espressiva contemporanea. Abbiamo giocato molto con Laura proprio su una realtà ultramoderna mista a una forte conoscenza delle origini, dando vita a un viaggio che varia dall’Europa al continente americano, tra sapori dei vari paesi che l’hanno resa celebre. Sono stati coinvolti tanti ragazzi e ragazze di tutte le nazionalità, perché esprimessero attraverso la danza quella libertà che tutt’oggi non è scontata ovunque. Nessuno meglio di Laura può incarnare e celebrare il valore dell’accoglienza, dell’apertura, il calore di tendersi la mano e respirare tutti la stessa aria”.

Il videoclip uscirà alla mezzanotte di venerdì 27 settembre, in concomitanza con l’uscita del singolo, e sarà anticipato da una speciale anteprima su TikTok, con live Q&A tra Laura e i suoi fan, la prima live in assoluto dell’artista sulla piattaforma, prevista oggi alle 17.30.

L’uscita di CIAO/CHAO anticipa la partenza dell’ultima leg del LAURA PAUSINI WORLD TOUR 2023/2024, la tournée dei record: dopo il boom dei palazzetti italiani, un’infilata di sold out in Europa e Sud America, tutto esaurito in ogni città della leg americana, da Houston a Los Angeles, da Orlando a Miami, Chicago e infine nella Grande Mela.

Dall’inizio di questo imponente live sono stati 450.000 i fan accorsi a gremire i concerti dell’artista italiana più premiata al mondo, e che mantiene il suo status di bandiera della musica italiana nel mondo. Un vero punto fermo al vertice del panorama musicale internazionale, dopo 30 anni di una carriera imbattibile, che attraversa intere generazioni e nel live riesce addirittura a superare i suoi stessi traguardi.

Laura Pausini è stabile nella vetta della classifica di Spotify come artista donna italiana più ascoltata del mondo, con più di 8 milioni di ascoltatori mensili, e nell’ultimo anno ha registrato un incremento per i suoi show che supera del 25% dei paganti, un risultato che batte i record precedenti e la conferma artista femminile più performante del nostro paese a livello mondiale.

L’ultimo capitolo di questo storico live, il LAURA PAUSINI WORLD TOUR WINTER 2024, partirà con una doppia data nel rinomato O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra, per poi attraversare l’Europa e l’Italia. Bis anche per la tappa romana e per quella milanese, città che vantano sei date solo nell’arco del 2024, e la incorona unica donna tra le voci italiane e straniere a siglare questo risultato.

Per il gran finale è previsto uno speciale show di Capodanno a Messina, ultima delle tre date previste in Sicilia, una regione che non era stata raggiunta nel corso della leg precedente e che Laura ha voluto omaggiare dedicandole l’ultimo step di questa memorabile tournée, che tra novembre e dicembre farà tappa anche a Eboli, Bari, Livorno, Pesaro, Torino, e in Europa a Marsiglia, Malaga, Pamplona, Ginevra, Basilea, Monaco, Sofia, Belgrado, e Lubiana.