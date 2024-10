Muore carbonizzata in un incidente, indagato marito

Un avviso di garanzia per omicidio volontario è stato notificato dalla Procura di Foggia nei confronti di un imprenditore vitivinicolo di San Severo, marito della 47enne morta in un incidente stradale avvenuto la notte tra il 27 e il 28 settembre scorsi sulla provinciale 13 che unisce San Severo a Castelnuovo della Daunia. La donna era a bordo di una Fiat 500 condotta dal marito che, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada schiantandosi contro un albero. Il veicolo ha preso fuoco e la donna, incastrata tra le lamiere, è morta carbonizzata. Il marito invece è riuscito a salvarsi. Lui che ha raccontato di aver provato in tutti i modi a soccorrere la 47enne, riportando ustioni alle mani e alle braccia.

L’avviso di garanzia per omicidio volontario è da considerare un atto dovuto per permettere all’indagato di nominare un consulente di parte durante l’esame autoptico. Approfondimenti investigativi necessari a fugare ogni dubbio sulla dinamica del sinistro. Sarebbero peraltro emerse alcune incongruenze sulle quali la Procura ora intende fare chiarezza. L’uomo è indagato a piede libero con una imputazione provvisoria. Intanto oggi l’incarico per l’autopsia sarà conferito al professor Luigi Cipolloni dell’istituto di medicina legale di Foggia, mentre il consulente dell’indagato è Cristoforo Pomara. “Abbiamo piacere che venga eseguita l’autopsia perchè accerterà le cause della morte della signora Salcone che, secondo l’indagato, è conseguenza del sinistro stradale e dell’incendio del veicolo”, ha sottolineato l’avvocato Angelo Masucci, legale dell’uomo. Dopodomani, invece, sarà conferito l’incarico per eseguire la perizia tecnica sull’auto – che è stata posta sotto sequestro – necessaria a stabilire le cause dell’incendio. Ne dà notizia l’Ansa.