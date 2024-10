Regione Puglia, ok alla proroga delle graduatorie dei concorsi

E’ stata approvata all’unanimità la proposta di legge che proroga le graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato della Regione e Aziende del Servizio sanitario regionale, pdl di cui è primo firmatario il consigliere regionale Francesco Paolicelli (Pd). È stata prorogata dunque di un anno la validità delle graduatorie scadute o con scadenza prevista nel corso dell’anno 2024, al fine di assicurare la continuità dei servizi pubblici erogati e l’efficienza amministrativa, nell’ottica di garantire il buon andamento ed il contenimento della spesa regionale, l’efficacia delle graduatorie. La proroga è estesa anche alle graduatorie approvate da enti strumentali, agenzie regionali e aziende del Servizio sanitario regionale.

Il Comitato Idonei Regione Puglia esprime grande entusiasmo dinanzi alla proroga delle graduatorie avvenuta in Consiglio Regionale il 2 ottobre 2024. “Siamo grati al Consigliere Paolicelli per aver, da sempre, supportato la causa e a tutti i Consiglieri che hanno approvato all’unanimità la pdl inerente le proroghe. Questo passaggio rappresenta un chiaro messaggio di buona politica e un segnale di fiducia per tutti gli idonei che vedono salvaguardati anni di sacrifici – si legge in una nota – Prorogare le graduatorie significa preservare capitale umano utile a superare la costante mancanza di personale della pubblica amministrazione. A tal proposito, ricordiamo che la Regione Puglia ha concesso, da tempo, la possibilità di utilizzare tali graduatorie e molti enti hanno già tradotto in fatti questa grande opportunità. Inoltre, la proroga significa anche contenimento della spesa pubblica, in quanto non si necessita di nuove procedure concorsuali. Il Comitato Idonei Regione Puglia ha puntato, sin dagli albori, alla possibilità di proroga e quanto accaduto quest’oggi è motivo di orgoglio che gratifica l’incessante lavoro condotto per perorare la causa.

Siamo fermamente convinti che questa procedura possa essere utilizzata anche nei prossimi anni, in modo da tutelare ancor più gli idonei, ricordando che nel mese di gennaio 2025 andranno a scadenza alcune graduatorie dei concorsi espletati dalla Regione Puglia. La strada è ancora lunga, ma il lavoro del Comitato Idonei Regione Puglia continuerà affinché si possano raggiungere nuovi obiettivi”.