Ripartono i recruiting day di Porta Futuro Bari

Dopo i numeri eccezionali registrati dall’inizio di quest’anno, Porta Futuro Bari e Porta Futuro Area Metropolitana di Bari confermano e sviluppano le iniziative incentrate sulle politiche attive del lavoro.

Attraverso l’erogazione e la promozione dei servizi gratuiti rivolti a cittadini ed aziende, il job centre del Comune di Bari e quello dell’Area Metropolitana di Bari contribuiscono, infatti, a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro con azioni strategiche sul territorio.

Dal 1° gennaio del 2024, Porta Futuro Bari e Porta Futuro Area Metropolitana hanno complessivamente registrato più di 4.500 nuovi cittadini iscritti al portale, 216 aziende accreditate e hanno promosso 359 opportunità di lavoro. Nel corso degli ultimi nove mesi, le candidature ricevute sono state più di 6.900, i colloqui di selezione 2.913, le sessioni di ricerca attiva di lavoro presso lo sportello di Bari 585. 250, invece, sono state le persone che hanno trovato una nuova occupazione lavorativa. Nell’ambito degli eventi, sono stati realizzati 41 recruiting day e 113 eventi di informazione, formazione e consulenza.

Tra i servizi, Porta Futuro Bari e Porta Futuro Area Metropolitana di Bari sono attivi nell’orientamento al mondo del lavoro con progetti rivolti a ragazze e ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori. Oltre al servizio di informazione e primo orientamento dedicato a tutti, entrambi affiancano chi è in cerca della prima occupazione lavorativa con la proposta di job day e recruiting day, ma anche con percorsi per l’avvio di start up. I due job centre, inoltre, dialogano anche con chi è nuovamente in cerca di lavoro proponendo incontri di formazione e aggiornamento, eventi di selezione in linea con il profilo e l’esperienza, il servizio di bilancio delle competenze per chi vorrebbe candidarsi con un nuovo profilo lavorativo.

Di seguito il calendario dei prossimi appuntamenti che, a eccezione del primo, “Bari Lavora”, si svolgeranno presso la sede centrale di Porta Futuro Bari (via Ravanas 233 c/o l’ex Manifattura dei Tabacchi), online e nell’area metropolitana di Bari.

· 4 ottobre

ore 11

Porta Futuro Bari c/o Fiera del Levante, Padiglione del Comune di Bari – “Bari lavora. Le misure del Comune di Bari per promuovere inclusione socio-lavorativa, apprendimento in situazione e mobilitazione al lavoro”.

· 7 ottobre

ore 15

Porta Futuro Area Metropolitana di Bari, evento online – “Presentarsi in un minuto con un pitch efficace per cercare lavoro”

· 8 ottobre

ore 15

Porta Futuro Bari – “Ricerca attiva di lavoro. Come utilizzare la app Indeed mobile per cercare lavoro”

· 9 ottobre

ore 10

Porta Futuro Bari – “Orizzonti digitali. Corso per l’alfabetizzazione digitale”

· 10 ottobre

ore 10

Porta Futuro Bari – “Inclusione LGBTQIA+ e sviluppo economico locale”

· 14 ottobre

ore 15

Porta Futuro Bari, evento online – “Corso di creazione di impresa. Linee guida per la redazione di un business plan”

· 16 ottobre

ore 9

Porta Futuro Area Metropolitana di Bari, evento online – “Mettersi in proprio in associazione: risorse e opportunità”

· 17 ottobre

ore 9.30

Porta Futuro Area Metropolitana di Bari – Bitonto c/o Comune di Bitonto, Palazzo Gentile – “Recruiting day autotrasportatori”

· 22 ottobre

PFM ore 9.30, Porta Futuro Area Metropolitana di Bari – Capurso – “Recruiting day Alleanza assicurazioni”

· 24 ottobre

ore 9.30

Porta Futuro Area Metropolitana di Bari, evento online – “Aprire una nuova attività – istruzioni per l’uso: settore servizi”

· 11 novembre

ore 14

Porta Futuro Area Metropolitana di Bari, evento online – “Usare le piattaforme grafiche per creare un cv creativo”

· 15 novembre

ore 10

Porta Futuro Area Metropolitana di Bari, evento online – “Il marketing per una start up di successo”

CONTATTI

Informazioni: 080 577 26 69

e-mail: info@portafuturobari.it

Sito web: https://www.portafuturobari.it