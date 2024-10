Aggressione nell’ospedale di Foggia, 5 parenti indagati

La procura di Foggia ha notificato un avviso di conclusione delle indagini a cinque persone coinvolte nell’indagine sull’aggressione al personale sanitario avvenuta la sera del 4 settembre scorso nel reparto di chirurgia toracica del policlinico Riuniti di Foggia dopo la morte della 22enne Natasha Pugliese, avvenuta durante un intervento chirurgico d’emergenza in seguito ad un incidente stradale. Sono tutti familiari stretti della giovane donna, il padre, la sorella, due fratelli ed uno zio. Per loro le accuse sono di lesioni e minacce. La procura sta anche indagando sul decesso della 22enne e nelle scorse settimane ha iscritto nel registro degli indagati venti persone – tra medici e operatori sanitari – per omicidio colposo. Ne dà notizia l’Ansa.