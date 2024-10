Bari, bimbo di 9 anni lasciato alla fermata sbagliata dallo scuolabus

Sono in corso verifiche da parte de Comune di Bari in merito a una segnalazione da parte di un cittadino in merito al trasporto scolastico. A fine settembre, secondo il racconto del genitore, suo figlio, un bimbo di 9 anni sarebbe stato lasciato incustodito senza che l’operatrice del pulmino si accertasse che il minore fosse prelevato da un genitore. Sarebbe accaduto nel quartiere San Pio. Il bambino è rimasto lì da solo, poi è stato portato dalla sua mamma alla fermata giusta da uno sconosciuto in macchina.

(foto archivio)