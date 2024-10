Bari, da lunedi le “borchie” per delimitare spazi tavolini dei locali

Sopralluogo questa mattina dell’assessore allo Sviluppo economico, Pietro Petruzzelli e del consigliere, “sindaco della notte, Lorenzo Leonetti in corso Vittorio Emanuele per discutere con i ristoratori del fatto che da lunedì cominceranno le operazioni di “borchiatura” per definire e limitare le occupazioni di suolo pubblico. Un sistema che consentirà da una parte di conoscere esattamente gli spazi a disposizione e dall’altra garantirà controlli più rapidi da parte della polizia locale.