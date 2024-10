Bari e la birra Peroni, un amore lungo cento anni

La birra Peroni compie cento anni. “Oggi festeggiamo – scrive il sindaco Leccese sulla sua pagina – un traguardo speciale: 100 anni di Birra Peroni nella nostra città! Un legame profondo, che ha fatto di Bari la capitale della Peroni, simbolo della nostra convivialità, delle serate tra amici, delle feste in famiglia e di quell’ospitalità che ci rende unici. Un grazie sincero a Peroni per il contributo alla nostra comunità, tra investimenti e opportunità di lavoro, fondamentali per l’economia e il futuro della nostra città. Che questo anniversario sia solo l’inizio di tanti altri successi condivisi e di crescita per tutti noi. Buon compleanno Birra Peroni!”.