Bariperlasalutementale, parte oggi il programma di eventi

Mostre, incontri, spettacoli teatrali, flash mob, camminate sportive e tornei. Sono tante e diverse le iniziative organizzate a partire da oggi dalla ASL di Bari per trasmettere lo stesso e unico messaggio: “parlare e sensibilizzare sulla salute mentale”, lottando contro pregiudizi e discriminazioni. In vista del 10 ottobre, giornata in cui si celebra il World Health Mental Day – Giornata mondiale della salute mentale – il Centro di salute mentale della città di Bari (Area 4) – a partire da oggi – ha organizzato la campagna #bariperlasalutementale, un programma di eventi per la lotta allo stigma, in collaborazione con il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell’Ospedale San Paolo, i centri GIPPSI, Cunegonda della ASL, le associazioni dei familiari e il terzo settore.

“Abbiamo organizzato una serie di iniziative a Bari – spiega la dottoressa Francesca Scorpiniti, responsabile del CMS area 4 della ASL – insieme a tutti coloro che, come istituzioni, volontari, e fondazioni, partecipano in qualche modo ad aumentare la consapevolezza sui problemi di salute mentale e si mobilitano per questo obiettivo. Cogliamo questa opportunità- continua – anche per fare conoscere i nostri servizi e le attività a beneficio dei cittadini”. Il primo appuntamento è la mostra d’arte e fotografica collettiva itinerante “libera-mente BARI”, in programma dal 4 al 6 ottobre, a cura del Liceo Artistico Coreutico De Nittis-Pascali di Bari, utenti del CSM, GIPPSI e degli ospiti delle CRAP e dei Centri Diurni EPASSS e Spazi Nuovi presso: Chiesa di Santa Maria del Carmine, Chiesa del Gesù, Chiesa di Santa Teresa dei Maschi. È possibile visitare la mostra nei seguenti orari: 4 ottobre ore 17-20; 5 ottobre ore 10-12 e 17-20 con la partecipazione del corteo di ballerine del Liceo Coreutico che partirà alle ore 17 dalla Chiesa del Carmine e accompagnerà i visitatori nelle sedi espositive; 6 ottobre ore 10-12 e 17-20.

L’evento conclusivo della campagna di sensibilizzazione si terrà il 10 ottobre in piazza del Ferrarese, a Bari, con uno spettacolo condotto dall’attore Antonio Stornaiolo e preceduto da un flash mob a cura di Accademia dello spettacolo Unika e con la partecipazione di Inchiostro di Puglia, a cui seguiranno gli interventi istituzionali del direttore generale facente funzioni della ASL, Luigi Fruscio, il direttore del Dipartimento Salute mentale, Guido Di Sciascio e il direttore facente funzioni CSM BARI Francesca Scorpiniti. Durante la serata è prevista la esibizione canora del Coro di Fondazione EPASSS e coreografie a cura di Accademia dello Spettacolo Unika. Una speciale selezione di musica italiana d’autore, reinterpretata da una tessitura vocale volta a rappresentare ed esprimere il senso profondo dell’armonia. Seguiranno: una esibizione teatrale tratta da “Una piccola Ape Furibonda” scritto e diretto dal regista Vito D’Alò, sulla biografia di Alda Merini rappresentata secondo il vissuto delle sue quattro figlie. E infine una sfilata a cura di Atelier “Ali di Stoffa” della “Cooperativa “Albedo” che realizza laboratori sartoriali inclusivi per combattere le fragilità psichiche e sociali e favorire l’inserimento socio lavorativo. L’evento è stato organizzato con la partecipazione ed il contributo straordinario di Inchiostro di Puglia campagna per la Salute Mentale (#bariperlasalutementale), Fondazione EPASSS, Cooperativa Sociale Spazi Nuovi.