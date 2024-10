Cremonese-Bari: la storia. Longo: “Questo è un anno di ricostruzione”

(di Nicola Lucarelli)

Secondo atto della sfida tra Cremonese e Bari. Dopo la gara di Coppa Italia dello scorso 10 agosto, terminata con il successo dei grigiorossi ai calci di rigore, le due compagini si ritrovano in campionato. Cremonese Bari si giocherà domenica 6 ottobre allo stadio “Giovanni Zini” di Cremona con fischio d’inzio alle ore 15.

L’AVVERSARIO – L’Unione Sportiva Cremonese, meglio conosciuta come Cremonese, è una società calcistica italiana fondata il 24 marzo 1903. La squadra ha disputato otto campionati di massima serie. Oltre a vari titoli vinti nelle serie minori nazionali, in campo internazionale vanta la vittoria della Coppa Anglo-Italiana 1992-1993. Figura al 31º posto nella graduatoria dei club italiani per tradizione sportiva, al 46º nella classifica perpetua della Serie A e al 21º in quella della Serie B. Sono degni di nota i colori sociali del club, il grigio e il rosso, da cui l’appellativo di grigiorossi per designare i calciatori cremonesi.

LA STORIA – I precedenti tra Cremonese e Bari sono 47 con 18 vittorie biancorosse, 20 pareggi e 9 successi lombardi. Allo “Zini” si sono disputate 23 gare ed il bilancio è leggermente favorevole ai padroni di casa con 6 vittorie contro le 4 affermazioni dei biancorossi, mentre 13 sono stati i pareggi. L’ultima vittoria esterna dei galletti contro i grigiorossi è quella dello scorso campionato di B: i galletti si imposero per 1-0 grazie alla rete di Sibilli.

I DOPPI EX – Diversi i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie. Ricordiamo: Gaetano Castrovilli, Adriano Montalto, Luca Tabbiani, Vittorio Parigini, Giulio Drago, Roman Macek, Filippo Porcari, Alessandro Crescenzi, Simone Salviato, Onofrio Loseto, Edi Bivi, Emanuele Terranova, Claiton dos Santos Machado, Alessandro Mannini, Luigi Garzya, Claudio Sclosa, Gabriele Aldegani, Emanuele Brioschi, Leandro Greco, Innocenzo Donina, Ivan Rizzardi, Mattia Collauto, Giuseppe Gemiti, Denis Godeas, Marcello Grassi, Giuseppe Galluzzo, Bruno Mazza e Alessio Brogi.

Tra i tecnici che hanno allenato entrambe le squadre menzioniamo: Vincenzo Torrente e Gaetano Salvemini.

EX DEL MATCH: Boris Radunovic e Cesar Falletti nel Bari. Giacomo Quagliata e Marco Nasti nella Cremonese.

LE PAROLE DEL MISTER – A proposito di tecnici, ecco le dichiarazioni pre gara dell’allenatore del Bari, Moreno Longo: “Per il Bari, questo è un anno di ricostruzione nel quale dobbiamo ricreare un’identità: uno degli obiettivi era quello di riavvicinarci ai tifosi e credo che la strada intrapresa sia quella giusta. La classifica non la sto guardando perchè stiamo cercando di far progredire questa squadra. La Cremonese è una squadra top e non la scopro certo io: dobbiamo andare lì con grande coraggio e personalità. Non è la prima volta che affrontiamo una squadra ferita e costretta a fare risultato: proveranno a riscattarsi davanti al proprio pubblico. Chi al posto di Lella? Il suo sostituto naturale è Coli Saco ma abbiamo valutato anche altre soluzioni come Sibilli e Maiello”.

PROBABILI FORMAZIONI:

CREMONESE (3-5-2): Fulignati, Antov, Ravanelli, Bianchetti, Sernicola, Collocolo, Majer, Vazquez, Zanimacchia, Johnsen, Nasti. Allenatore: Stroppa.

BARI (3-5-2-): Radunovic, Pucino, Vicari, Mantovani, Oliveri, Maiello, Benali, Maita, Dorval, Falletti, Lasagna. Allenatore: Longo.

SQUADRA ARBITRALE: Sarà il signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo a dirigere il match. Gli assistenti saranno Fabrizio Lombardo della sezione di Cinisello Balsamo e Gaetano Massara della sezione di Reggio Calabria. Quarto ufficiale sarà Dario Madonia della sezione di Palermo, mentre al VAR ci sarà Matteo Gariglio (Pinerolo), coadiuvato dall’ AVAR Manuel Volpi (Arezzo).

