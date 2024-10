DJ Set nel McDonald’s di Budapest: una nuova esperienza sensoriale

L’unione tra cibo e musica non è di certo una novità, ma certamente lo è un DJ Set in uno dei McDonald’s più belli al mondo.

Si tratta del McDonald’s di Budapest, più precisamente quello di Piazza Nyugati. La stazione di Nyguati, così come lo stesso Mc, sono posti altamente frequentati e di passaggio sia per turisti che per locali, ed ora con la nuova Nyguati Lounge probabilmente lo saranno ancora di più.

Il ristorante offre infatti nel fine settimana ovvero venerdì e sabato dalle ore 22.00 al mattino successivo alle ore 4.00, un’esperienza sensoriale unica: soffitti e pareti costellati da light painting e dj set musicale. Il light painting non è altro che una pittura luminosa, che al momento comprende temi differenti come mare, foresta pluviale e cielo stellato, che variano giornalmente. Mentre il Dj set include oltre che musica lounge, talvolta artisti per musica dal vivo.

L’idea sostanzialmente trasforma il fast food in un palcoscenico dinamico e permette ai partecipanti di godere di un’esperienza multisensoriale, dove i sapori delle famose patatine e hamburger si mescolano con le vibrazioni della musica.

La scelta da parte di McDonald’s non è certo casuale ma anzi assolutamente studiata. Questa catena infatti, simbolo di cibo veloce e low cost, ha dimostrato di sapersi reinventare, diventando anche un luogo di socializzazione e divertimento. La scelta di ospitare un DJ set potrebbe essere un chiaro segnale che il fast food sta cercando di allontanarsi dall’immagine tradizionale per abbracciare nuove tendenze.

In un mondo in cui la cultura del cibo è sempre più influenzata dalle esperienze sociali, la trovata del DJ Set in un fast food non fa che arricchire l’esperienza, trasformando il semplice atto di mangiare in un momento da condividere e ricordare.