Elezioni Città Metropolitana di Bari, 51 candidati

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio metropolitano di Bari si svolgeranno domenica 6 ottobre 2024, dalle ore 8:00 alle 20:00, nella sala giunta del Palazzo della Città metropolitana di Bari (via Spalato, 19). Sono interessati all’elezione secondaria dei 18 componenti del Consiglio metropolitano, i Sindaci e i Consiglieri dei Comuni dell’area metropolitana di Bari in carica alla data del 6 ottobre 2024. Le liste elettorali in corsa, elencate nell’ordine del sorteggio, sono le seguenti: “in Circolo”, “CENTRODESTRA METROPOLITANA”, “CITTA’ INSIEME”.

I candidati alla carica di Consigliere metropolitano delle tre liste sono complessivamente 51. Ogni elettore, munito del documento d’identità, può esprimere il voto per una lista apponendo una croce sul contrassegno della stessa e indicando un solo voto di preferenza per un candidato della lista votata.

I Comuni sono suddivisi in fasce demografiche a seconda della loro popolazione e il voto di ciascun elettore è ponderato, ossia è moltiplicato per un indice determinato in base alla fascia demografica del Comune in cui l’elettore esercita la carica di Sindaco o Consigliere. L’indice di ponderazione è calcolato considerando il numero effettivo degli aventi diritto al voto accertato al momento delle elezioni.

Le operazioni di scrutinio potranno essere seguite attraverso un maxischermo allestito appositamente nella Sala consiliare della Città metropolitana di Bari. Alla fine delle operazioni elettorali è prevista la pubblicazione dei risultati ufficiali della consultazione nell’apposita sezione dedicata alle Elezioni metropolitane. L’intero procedimento è gestito dall’Ufficio elettorale istituito presso la stessa Città metropolitana di Bari.