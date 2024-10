La Capitale dei Piccoli Comuni è nel Foggiano

Sabato 5 e domenica 6 ottobre, Rocchetta Sant’Antonio vivrà due giornate all’insegna della Bandiera Arancione, il riconoscimento di qualità e interesse turistico-ambientale di cui il grazioso borgo dei Monti Dauni si fregia. Anche a Rocchetta Sant’Antonio, infatti, come in altri 100 borghi d’eccellenza dell’entroterra italiano, si svolgerà la “Caccia ai tesori arancioni”, l’iniziativa nazionale dei comuni a cui il Touring Club Italiano ha assegnato la Bandiera Arancione. Doppio appuntamento sabato 5 ottobre: alle ore 18, è prevista l’accoglienza dei camperisti e la visita guidata al centro storico, mentre alle ore 21, in Piazza Aldo Moro, saranno di scena Miky Sepalone e Angela Piaf con il loro show musicale “Canta Napoli Band”.

LA DOMENICA ARANCIONE. Particolarmente ricco il programma delle iniziative previste domenica 6 ottobre: alle ore 9, in Piazza Aldo Moro, apriranno gli stand dei prodotti enogastromomici del territorio e, contemporaneamente, i partecipanti alla “Caccia ai tesori arancioni” riceveranno gli indizi e le mappe per esplorare il paese e iniziare la caccia al tesoro. Ai turisti partecipanti sarà consegnato un kit di benvenuto. Sempre domenica 6 ottobre, dalle 10 alle 13 e poi dalle 15.30 alle 18, sarà attivo il Luna Park Medievale, con tiro con l’arco, tiro con la balestra, danze e musiche medievali e tanto altro. Il programma di domenica prevede, inoltre, una visita guidata ai luoghi più belli e interessanti del borgo che avrà inizio alle ore 16.30.

IL CONVEGNO. Domenica 6 ottobre, alle ore 9.30 nella sala della Biblioteca comunale Giovanni Libertazzi, si svolgerà il convegno intitolato “L’Italia vuota: lo spopolamento nelle aree interne”. L’incontro, organizzato nell’ambito della Rassegna Agorà, sarà coordinato da Saverio Lamarucciola. Dopo i saluti di benvenuto di Pompeo Circiello, sindaco di Rocchetta Sant’Antonio, sono previsti gli interventi di: Rossano Pazzagli (Università del Molise, direttore della Scuola dei Piccoli Comuni), Gianfilippo Mignogna (autore di “Ospitare fa bene”), Pasquale Pazienza (docente dell’Università degli Studi di Foggia), Nicola Tramonte (architetto), Pasquale De Vita (presidente GAL Meridaunia) e Andrea Paoletti (community developer). Le iniziative di sabato e domenica si inseriscono nell’alveo del progetto di valorizzazione e promozione sociale, turistica e culturale finanziato dal Ministero della Cultura e dall’Unione Europa nell’ambito del PNRR.