Sempre meno filiali bancarie, l’allarme: “Disagi per i cittadini”

Contro la “desertificazione” delle filiali bancarie, specie al Sud, occorrono risposte “non semplicistiche”. Lo afferma la segretaria di Fisac Cgil , Susy Esposito, al convegno ‘Egemonia Digitale. Contrattare il futuro del settore bancario’ secondo cui non ci può essere una risposta “”vado dove ci sono i soldi”, ma una valutazione rispetto al ruolo che le aziende bancarie devono svolgere in questo Paese, anche come investitori privati. La Esposito suggerisce quindi di discutere “proprio perché la digitalizzazione se governata potrebbe consentircelo, di modelli di struttura che prevedano la presenza in quei luoghi che sono stati abbandonati, anche attraverso hub e coworking” sottolineando che un solo bancomat nel paese “non risolve i problemi”. “Ci sono tanti sindaci che metterebbero a disposizione degli spazi. Evitare la mobilità è una risposta all’ambiente, al Pil locale, alla socialità e all’affettività delle personele”. La sindacalista ha quindi auspicato che “il settore non continui a ridurre l’occupazione, anche alla luce dei processi digitali che già sono presenti e che si implementeranno”