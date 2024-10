A Castellana Grotte domenica si cammina per la salute

Camminare fa bene alla salute. L’attività fisica costante, abbinata ad una sana e corretta alimentazione, rappresenta un corretto stile di vita che serve a prevenire tante malattie, specie quelle cardiovascolari. Proprio per sensibilizzare la popolazione sulla salute e gli stili di vita l’Istituto Nazionale di Gastroenterologia “S. De Bellis” di Castellana Grotte ha organizzato per domenica 6 ottobre “Camminiamo per la salute”, manifestazione giunta alla sesta edizione.

L’iniziativa è in linea con la medicina partecipativa, nuova linea di ricerca dell’Irccs pugliese che nell’ambito del piano diagnostico terapeutico sull’obesità ha promosso anche i gruppi del cammino. Si tratta infatti di una vera e propria camminata non competitiva che si snoda lungo un percorso di 8 chilometri accessibile a tutti, tra paesaggi extraurbani suggestivi e caratteristici di Castellana Grotte, ideale per chi desidera coniugare attività fisica e scoperta del territorio. Si attraversa anche la via degli ulivi con partenza alle ore 9.30 dal centro congressi dell’istituto dove è previsto anche l’arrivo.

Con la sua energia e simpatia animerà l’evento Antonio Stornaiolo rendendo la giornata all’insegna del divertimento. La quota di partecipazione è di 7 euro e 3 euro per i bambini che comprende una maglietta, una sacca, un cappellino e un pacco gara con tutto l’occorrente per la gara. Il ricavato viene destinato alla ricerca scientifica.

E’ possibile acquistare il ticket di partecipazione nei punti vendita autorizzati di Castellana e Conversano.