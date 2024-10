Cresce ancora l’export internazionale della mela del Trentino

Con una quota pari al 16% del commercio estero globale del settore e un export ormai prossimo al miliardo di euro, il comparto melicolo italiano contende alla Cina il primato tra i principali fornitori mondiali e rappresenta un asset strategico per il posizionamento del made in Italy agroalimentare sui mercati esteri. A dirlo è l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (Ismea), che sottolinea come “alla base del successo”, ci sia “un modello produttivo all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, che grazie al valore generato sul territorio dalle produzioni a marchio DOP e IGP, ha assunto un rilevante ruolo sociale e di salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente”. Per consolidare ulteriormente la vocazione all’export del comparto, promuovere relazioni con nuovi importatori esteri e diversificare le rotte commerciali, il Masaf e l’Ismea hanno organizzato in Trentino Alto Adige tra il primo e il 3 ottobre 2024 un “Apple business tour”, con un fitto programma di incontri B2B, visite in azienda e presso gli stabilimenti di condizionamento e stoccaggio, workshop e momenti dedicati alla conoscenza del territorio, della cultura e delle tradizioni.

L’iniziativa rientra nell’ambito del programma promosso e finanziato dal Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese ortofrutticole e che, oltre alla tappa trentina e altoatesina, prevede un analogo tour in Puglia, dal 22 al 24 ottobre, con protagonista l’uva da tavola. L’Apple tour ha visto la partecipazione di buyer e importatori prevenienti da Perù, Taiwan e Vietnam, individuati da Ismea e Masaf con il supporto di Ice e il coinvolgimento operativo di Assomela e delle principali Organizzazioni dei produttori di quest’area: VIP, VOG e Melinda. In questa tre giorni, i rappresentanti della Gold Three Shine Trading Co. Ltd di Taiwan, delle Vietnamite VPD Viet products Development JSC e An Minh Import Export Trading Company Limited e i buyer provenienti dal Perù: Supermercados Peruanos .S.A., Super Food Holding., Roseto Alimentos Sac ed Exportadora San Alberto Peru Sac hanno avuto la possibilità di visitare meleti in piena raccolta, magazzini di lavorazione e stoccaggio e degustare diverse varietà di mele.