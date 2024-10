Edoardo Bennato chiude la 87esima edizione della Fiera del Levante

Sarà Edoardo Bennato a chiudere l’87esima edizione della Campionaria Generale Internazionale della Fiera del Levante. Il celebre cantautore napoletano si esibirà domenica 6 ottobre, alle 21, nell’Area 47 Ovest, nell’area “Levante in Gusto”, con un concerto che ripercorrerà quasi 60 anni di musica.

In attività dal 1965, il cantastorie di Bagnoli proporrà una scelta dei suoi brani più famosi che hanno fatto cantare, ballare e sognare intere generazioni di italiani e che immortalano il mondo moderno, fatto di buoni e di cattivi, sbeffeggiando i potenti e inneggiando alla forza umana della gente, passando per il più classico tra i sentimenti ispiratori dei poeti della canzone: l’amore.

Quello di Bennato sarà un live ad alto contenuto rock e blues che, oltre alle sue canzoni più famose, proporrà anche alcuni pezzi tratti dal suo ultimo album “Non c’è”. Quello che chiuderà l’edizione 2024 della Fiera del Levante sarà uno spettacolo unico, fatto di due ore di musica, video coinvolgenti e la costante interazione con il pubblico.

Classe 1946, Edoardo Bennato è ritenuto uno dei maggiori esponenti del rock italiano, genere che ha spesso unito o alternato al blues, al folk, al punk e allo ska. Nel suo percorso artistico può vantare vari primati. È stato infatti il primo cantante solista italiano a esibirsi nel 1976 al Montreux Jazz Festival, ma anche il primo ad aver pubblicato due album a distanza di soli 15 giorni, “Uffà! Uffà” e “Sono solo canzonette”, nel marzo del 1980, e il primo a registrare un’affluenza di più di 50mila spettatori allo stadio “San Siro” durante un suo concerto. Influenzato dalla musica londinese e grande ammiratore del compositore Gioacchino Rossini, Bennato è famoso per i suoi testi ironici e dissacranti, rivolti in modo graffiante contro il potere, a qualsiasi livello e in qualsiasi forma si manifesti, senza schieramenti politici o appartenenze a partiti.

L’accesso all’area eventi sarà consentito ai possessori del biglietto a pagamento cartaceo o digitale convertito in braccialetto al point presente all’interno del quartiere fieristico