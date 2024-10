Picchia e minaccia la compagna: arrestato 40enne in Salento

In esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip di Lecce, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 40 anni accusato di una serie di episodi di violenza reiterati negli anni nei confronti della propria compagna. L’uomo è accusato di averla offesa, minacciata di morte e picchiata. E di averle anche provocato con la sigaretta alcune bruciature sul corpo. La donna, dopo aver nascosto ai propri famigliari il comportamento dell’uomo, ha deciso di denunciarlo dopo essere stata aggredita con pugni al volto durante l’ennesimo litigio. La donna, per le ferite riportate, è stata costretta farsi medicare in ospedale.