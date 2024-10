Sei aziende nominate ambasciatrici dell’Economia civile 2024

Sono sei le aziende nominate ambasciatrici dell’Economia civile 2024 all’interno della sesta edizione del Festival nazionale dell’Economia civile: vengono da tutta Italia, operano in settori produttivi tra loro differenti e hanno forme giuridiche e dimensioni altrettanto diverse ma fanno tutte imprese in modo etico e solidale. Tra le aziende premiate ci sono ‘Explora – Museo dei Bambini di Roma’, la struttura gestita da Museo dei Bambini Società cooperativa sociale che incoraggia i bambini, gli insegnanti e gli adulti accompagnatori a vivere un’esperienza di apprendimento informale e innovativo; la ‘Moreno Holding Group’, azienda del settore automotive che conta 12 sedi e oltre 250 tra dipendenti e collaboratori su quattro province dell’Emilia-Romagna, che sostiene i giovani nell’accesso al mondo del lavoro attraverso un progetto di apprendimento; e ‘Oltre l’arte Coop’, nata dall’iniziativa della Chiesa Italiana pensata per favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro con un approccio di autoimprenditorialità.

E ancora ‘Panacea Social Farm’, cooperativa sociale nel 2017 che offre lavoro a 20 persone di cui otto persone con svantaggio e/o disabilità; ‘La Mission di Panacea’ che si basa su produzione responsabile e consumo sostenibile attraverso una filiera con prodotti da agricoltura di prossimità; ‘Panguaneta’, azienda che produce pannelli di compensato da pioppo italiano da piantagione certificata e controllata proveniente principalmente dalle regioni del nord Italia; e ‘Samec’ azienda del settore automotive che occupa 30 persone con un’età media di 35 anni. Le sei aziende sono state premiate a Palazzo Vecchio a Firenze dopo un momento di confronto e formazione sui temi dell’Economia civile e del modello culturale delle organizzazioni che producono un impatto positivo.