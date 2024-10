Telecamere e più controlli nelle zone della movida a Bari, il progetto

Su proposta dell’assessora alla Vivibilità urbana e alla Protezione civile Carla Palone, la giunta comunale ha approvato ieri lo schema di protocollo d’intesa con la Prefettura di Bari per la realizzazione dei progetti presentati dalla Polizia locale di Bari e finanziati a valere sul Fondo per la sicurezza urbana ex art.35 – Quater del DL 113/2018. L’articolo citato prevede che le risorse del fondo istituito dal Ministero dell’Interno – dipartimento della Pubblica sicurezza vengano ripartite sulla base della presentazione delle richieste di accesso da parte dei Comuni interessati, corredate dalle apposite proposte progettuali: il Comune di Bari, cui sono stati riconosciuti 1.544.400 euro per il triennio 2024-26, ha deciso di procedere attraverso la stipula di un protocollo d’intesa tra l’amministrazione comunale e la Prefettura UTG di Bari.

“Sin dai primi giorni di questa nuova esperienza ho condiviso con tutte le donne e gli uomini della Polizia locale l’esigenza di potenziare i presìdi territoriali a tutela della vivibilità dei luoghi e della riqualificazione, anche sociale, dello spazio pubblico – spiega l’assessora Carla Palone -. La presenza degli agenti è fondamentale in questo senso, perché rappresentano la prima interfaccia dell’amministrazione con i cittadini e, quindi, interlocutori privilegiati rispetto a bisogni o istanze che giungono dal territorio. Per questo ringrazio il comandante Palumbo, per aver condiviso questo obiettivo e formulato un progetto di sicurezza urbana che mira proprio a rafforzare la presenza della Polizia locale sul territorio, a partire da quelle aree a maggiore aggregazione giovanile che rischiano di diventare, purtroppo, territorio di disagio per i residenti e per gli stessi ragazzi che le frequentano. La nostra intenzione non è solo presidiare la città ma garantire maggiore vivibilità attraverso la sicurezza dei luoghi, condizione che favorisce una più alta percezione di sicurezza e contribuisce a ripristinare quel rapporto di collaborazione e di fiducia che deve instaurarsi tra gli agenti della Polizia locale e la città. Siamo consapevoli che troppo spesso l’immagine della Polizia locale è associata alla sanzione stradale, nonostante siano proprio gli agenti a intervenire in prima battuta nel momento del bisogno. Resta, però, costante l’impegno sul fronte della sicurezza stradale, per cui prevediamo di incrementare i sistemi di videosorveglianza e targa system, convinti che una sanzione per l’uso del cellulare alla guida o per la mancanza di dispositivi di sicurezza, come caschi o cinture, possa in tanti casi salvare una vita”.

Di seguito i progetti della Polizia locale finanziati:

Potenziamento della Sala operativa del Comando di Polizia locale attraverso lavori di adeguamento dell’impianto di climatizzazione, allo stato attuale centralizzato, e di realizzazione di un impianto sonoro EVAC e di rilevamento dei fumi (SCHEDA B).

“Assi-curiamo la città”: il progetto prevede il rafforzamento dei servizi di controllo del territorio nelle zone di maggiore aggregazione giovanile attraverso l’aumento delle ore di servizio del personale del corpo di Polizia locale; le attività saranno attuate in aree opportunamente individuate anche in base alle segnalazioni di cittadini e stakeholders quali comitati di quartiere e associazioni di commercianti. Il risultato che si intende raggiungere è contrastare più efficacemente la movida irrispettosa dell’ambiente circostante e dei residenti nonché quello di aumentare le opportunità per i cittadini di vivere appieno lo spazio pubblico riqualificandone le aree e ripensando i luoghi del divertimento al fine di realizzare un equo contemperamento tra iniziativa economica e tutela dei diritti dei singoli cittadini (SCHEDA H).

Installazione di sistemi di videosorveglianza e targa system: l’idea è quella di dotare di sistemi di videosorveglianza scuole ed edifici pubblici e procedere, al contempo, con il potenziamento delle camere adibite al controllo del traffico veicolare; in quest’ultimo caso i sistemi di controllo delle targhe saranno serviranno eventualmente per incrociare i dati a disposizione delle diverse banche dati degli enti istituzionali (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Motorizzazione civile, ecc.) (SCHEDA J).

In particolare lo stanziamento previsto per l’annualità 2024, pari a 514.800 €, risulta così suddiviso: