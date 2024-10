Turismo, dal mare cristallino alla natura: ecco San Foca

Dal mare cristallino, al borgo sempre attivo, non solo d’estate: siamo a San Foca, una pittoresca località situata sulla costa adriatica del Salento. Con il suo mare cristallino, le spiagge dorate e un ricco patrimonio naturale e storico, San Foca è il luogo perfetto per chi desidera una vacanza all’insegna del relax, della natura e della scoperta delle tradizioni.

Spiagge da sogno. Le spiagge di San Foca sono tra le più belle del Salento, con sabbia finissima e un mare dai colori intensi che spaziano dal verde smeraldo all’azzurro cristallino. Tra le più note c’è la spiaggia delle Fontanelle, vicina al centro abitato, caratterizzata da scogli e piccoli isolotti, ideale per gli amanti dello snorkeling. Qui, è possibile esplorare i fondali marini e osservare una vivace fauna marina. A breve distanza si trovano altre spiagge suggestive come la spiaggia dei Brigantini, la spiaggia delle Isole Asce e la spiaggia di San Basilio, ciascuna con le sue particolarità naturali che offrono angoli di paradiso dove rilassarsi e godersi la bellezza del mar Adriatico.

Riserva naturale delle Cesine. A pochi chilometri da San Foca si estende la Riserva Naturale delle Cesine, un’oasi protetta dal WWF che copre 750 ettari di natura incontaminata. Perfetta per lunghe passeggiate o gite in bicicletta, la riserva offre un paesaggio variegato fatto di terreni agricoli, oliveti, dune e una lunga costa di 6 km. È il luogo ideale per chi ama la natura e vuole esplorare diversi habitat, ricchi di fauna e flora tipiche del Salento.

Il borgo di Acaya. Sempre nelle vicinanze di San Foca, nel comune di Vernole, si trova Acaya, un borgo fortificato rinascimentale unico nel suo genere. Il centro storico di Acaya, perfettamente conservato, è un viaggio indietro nel tempo, con le sue strade lastricate e piazze suggestive, tra cui piazza Castello e piazza Centrale. Imperdibile è la visita al maestoso Castello di Acaya, risalente al 1506, che custodisce tracce di affreschi del Trecento e i resti di una chiesa bizantina.

Da Roca vecchia alla grotta della poesia, sino a torre Specchia. A pochi chilometri da San Foca si trova Roca Vecchia, un sito archeologico di grande fascino, affacciato su un mare incantevole. Qui, tra le rovine di una città messapica e il suggestivo panorama marino, si nasconde una delle gemme più famose del Salento: la grotta della poesia. Questa piscina naturale scavata nella roccia è circondata da leggende, la più famosa delle quali narra che una principessa amava fare il bagno in queste acque, ispirando poeti e artisti di tutta la regione. Oggi, la Grotta della Poesia è una delle mete più amate dai visitatori, ideale per tuffarsi nelle acque trasparenti e ammirare lo spettacolo della natura. Ma non solo. Per gli amanti della natura selvaggia, Torre Sant’Andrea, situata tra Melendugno e Otranto, è una tappa imperdibile. Qui, la costa frastagliata e i faraglioni che si innalzano dal mare creano un panorama mozzafiato. Le piccole calette e le grotte scavate nella roccia completano uno scenario che sembra uscito da un dipinto. La zona è perfetta per chi cerca tranquillità, ma anche per chi vuole scoprire la cucina locale nei ristoranti lungo la spiaggia, e immergersi nella cultura salentina con musica e danze tradizionali. Infine, non si può parlare di San Foca senza menzionare la località di Torre Specchia Ruggeri, situata a nord del paese. Questo angolo tranquillo e meno affollato è un paradiso per chi cerca un’esperienza più intima a contatto con la natura. Le acque trasparenti e i fondali ricchi di fauna marina rendono Torre Specchia una destinazione perfetta per gli amanti degli sport acquatici, in particolare il kitesurf, e per chi desidera godersi il mare lontano dalla folla.

Tradizioni e Cucina. Oltre alle bellezze naturali, San Foca è un luogo dove si respira la tradizione salentina. Qui, è possibile gustare i piatti tipici della cucina locale, a base di pesce fresco e prodotti della terra, accompagnati dai vini del territorio. Un borgo che saprà stupire non solo nei mesi estivi, ma anche in quelli più freschi in cui non perde la sua identità ricca di gioia e cultura del mare.