Bari, da Zara a Nike: i grandi marchi alla ricerca di personale

Continua la ricerca di personale da parte delle grandi catene retail, che guadagnano sempre più terreno sulle strade dello shopping barese. Da Nike a Zara, da Pandora a Foot Locker. Spiccano in questi giorni nelle bacheche dei portali gli annunci. Allontanandosi dal centro poi c’è anche Eurospin, MediaWorld e Penny Market.

Percassi, che gestisce molti brand iconici e prestigiosi, come Nike che ha da qualche mese aperto in via Argiro, cerca un sales assistant che si legge nell’annuncio chiamiamo Athletes. Sono gli ambasciatori del brand; vivono lo Store a 360° e sono responsabili di garantire la migliore esperienza possibile ai clienti, occupandosi di vendita assistita, animando lo store e assicurando l’ordine e la pulizia del negozio e del magazzino”. E’ necessario essere una “persona sportiva, dinamica e piena di energia; appassionato del brand e avere già un’esperienza nel mondo retail”. Il contratto di lavoro è part time.

Inditex, che controlla il gruppo Zara, cerca commesse. E in questo caso numerosi sono i benefit. Ticket Restaurant anche per contratti part-time; Scontistica riservata ai dipendenti; Hub formativo on line; piani e progetti di sviluppo personalizzati per valorizzare il tuo talento e costruire la tua carriera; assicurazione sanitaria ore di lavoro previste 21 a settimana. Part Time, soprattutto in vista del Natale, anche per Pandora.

Tutti gli annunci possono essere consultati sui maggiori siti di ricerca lavoro.