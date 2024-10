Bari? Per i turisti è bella: “Ma bocciati servizi e pulizia”

“La Puglia è una regione bellissima e Bari è una città meravigliosa, ma non per i servizi. Qui poi, alcuni lidi, rispetto a quelli che abbiamo al Nord, costano troppo e sono molto sporchi: ma con il mare non si possono fare paragoni, ripaga per tutto e fa dimenticare i difetti. In estate è piacevole”. A raccontarlo sono due turiste che hanno recentemente passato le vacanze in Puglia, in particolare nel capoluogo pugliese.

Strade sporche, zone collegate male con trasporti lenti e spesso in ritardo e lidi troppo costosi a fronte di un “servizio scadente”, sono solo alcune delle problematiche elencate che però, evidenziano “non ci hanno fatto passare la voglia di tornare in Puglia e a Bari”. Si tratta di problematiche note, già denunciate in passato anche da molti cittadini che a Bari studiano e lavorano che non passano inosservati neanche agli occhi dei turisti che una volta finita la vacanza tornano a casa dove, spiegano “alcune cose funzionano sicuramente meglio”.

“Abbiamo notato una città sporca – spiegano – le strade non sono pulite, specialmente nelle vie più nascoste. Ci sono cattivi odori. Anche i mezzi di trasporto hanno le loro problematiche, con i treni abbiamo fatto sempre ritardo e per i bus ci sono poche informazioni alle pensiline di attesa. Per chi non è del posto alcune cose non sono subito chiare. Infine, abbiamo trovato i costi dei lidi eccessivi per i servizi offerti e anche per le condizioni in cui erano alcuni. Ne abbiamo girati diversi e non erano sempre pulitissimi. Da noi paghi più o meno gli stessi prezzi, ma hai servizi impeccabili. Solo manca il mare. Non vogliamo puntare il dito, la Puglia è splendida e ci ritorneremo, ma speriamo di trovarla migliorata su certi aspetti perché sulle bellezze naturali, la storia, il cibo e la gente solare, calorosa e pronta ad accoglierci è ineguagliabile”, concludono.

Foto repertorio