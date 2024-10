Bari, pareggio con rimpianti: 1-1 contro la Cremonese

(Di Nicola Lucarelli)

Altra buona prestazione del Bari che strappa un meritato pareggio in casa della corazzata Cremonese. Ottimo primo tempo quello disputato dai galletti che sono passati in vantaggio grazie ad un grandissimo gol confezionato dalla premiata ditta Sibilli – Lasagna. Nella ripresa i padroni di casa hanno inserito l’artiglieria pesante creando diversi pericoli alla porta di un attento Radunovic. Nella seconda frazione di gioco, la formazione di Longo è calata fisicamente e perso imprevidibilità con le uscite dal campo di Falletti e Lasagna. Grandi dubbi per un contatto in area tra Favilli e Ceccherini non punito con il calcio di rigore.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida ai grigiorossi, mister Moreno Longo non può contare sullo squalificato Nunzio Lella, oltre che su Emmanuele Matino. Il tecnico piemontese schiera i suoi con il modulo 3-5-2: confermata la squadra che ha pareggiato contro il Cosenza, con l’unica novità rappresentata da Sibilli che prende il posto di Lella.

Nella Cremonese, il tecnico Giovanni Stroppa recupera Lochoshvili, che torna a disposizione dopo 4 giornate di squalifica e Ravanelli. Ancora out Castagnetti, mentre non è stato convocato Dennis Johnsen che non ha recuperato dal problema alla costola rimediato nella gara contro il Brescia. L’allenatore nativo di Mulazzano, schiera i suoi con il modulo 3-5-2: panchina per Vazquez, c’è Vandeputte.

PRIMO TEMPO: Il primo squillo del match è della Cremonese che va al tiro con Buonaiuto al minuto 3, ma Radunovic non si fa sorprendere. Ci riprova il numero 10 grigiorosso direttamente su calcio di punizione al minuto 14, ma la sfera si perde a lato. Bari vicino al gol al minuto 18: Falletti disegna una bella traiettoria su calcio di punizione per Mantovani che, in spaccata, costringe Fulignati al grande intervento. Bari nuovamente pericoloso al minuto 26 con Benali che calcia alto dal limite dell’area. Il gol dei galletti è nell’aria e arriva al minuto 28: Sibilli si inventa un colpo di tacco meraviglioso per mandare in porta Lasagna che trafigge Fulignati. Prova a reagire la Cremonese con Vandeputte che calcia a lato da buona posizione al minuto 43. Padroni di casa vicini alla rete al minuto 45 con Buonaiuto che sfiora il palo su calcio di punizione al minuto 45. E’ l’ultima emozione del primo tempo: si va al riposo sul risultato di 0-1.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con due cambi per Stroppa: dentro Nasti e Sernicola al posto di Zanimacchia e Barbieri. Radunovic è strepitoso al minuto 52 con un intervento d’istinto su conclusione ravvicinata di De Luca. Replica immediatamente il Bari con Lasagna che impegna Fulignati. Primo cambio per il Bari al minuto 55: fuori Sibilli dentro Coli Saco. Maita prova a bissare il gol siglato a Frosinone al minuto 56, ma questa volta la palla termina alta. Spunto di Buonaiuto al minuto 57, ma Radunovic mette in corner. Tentativo di Pickel al minuto 59, ma il suo tentativo si perde alto sulla traversa. Al minuto 64 De Luca si libera di Vicari e costringe Radunovic alla parata di piede. Rivoluziona l’attacco il Bari al minuto 67: fuori Falletti e Lasagna, dentro Favilli e Novakovich. Benali prova a sorprendere Fulignati con un tiro da fuori area al minuto 69, ma la palla finisce a lato. La Cremonese pareggia al minuto 70 con un sfortunata deviazione di Vicari che mette in porta un tiro di Sernicola. Spunto di Novakovich al minuto 80, ma il suo assist viene mandato alto da Favilli. La Cremonese colpisce la traversa al minuto 82 con De Luca. I galletti hanno la chance per la seconda rete al minuto 84 con Coli Saco che manda di poco a lato su bella imbeccata di Dorval. Contatto in area tra Ceccherini e Favilli al minuto 86, ma per l’arbitro non c’è nulla. Ci prova Oliveri su calcio di punizione al minuto 90, ma la sua conclusione termina a lato. Non accade più nulla sino al triplice fischio del signor Manganiello. Cremonese Bari edizione 2024/25 è storia. Allo stadio ‘Giovanni Zini’ di Cremona termina 1-1.

PAGELLE: Sibilli, che magia! Radunovic saracinesca

Radunovic 7, Pucino 6, Vicari 5, Mantovani 6,5, Oliveri 6,5, Maita 6,5, Benali 6.5, Sibilli 6,5 (55′ Coli Saco 5,5) , Dorval 6,5, Falletti 6 (67′ Favilli 6) , Lasagna 7 (67′ Novakovich 6)

Longo 6,5

TABELLINO

Risultato finale: 1 – 1

Marcatori: 28′ Lasagna 70′ Vicari aut.

Angoli: 2 – 4

Ammoniti: Zanimacchia, Benali, Nasti, Radunovic, Coli Saco, Ceccherini

Espulsi: Nessuno

Tiri in porta: 6 – 4

Possesso palla: 56% 44%

FORMAZIONI INIZIALI:

CREMONESE: Fulignati, Barbieri, Pickel, De Luca, Buonaiuto, Bianchetti (c), Collocolo, Ceccherini, Antov, Vandeputte, Zanimacchia

Panchina: Saro, Jungdal, Quagliata, Ravanelli, Sernicola, Vazquez, Majer, Moretti, Lochoshvili, Milanese, Bonazzoli, Nasti

BARI: Radunovic, Pucino, Vicari (c), Mantovani, Oliveri, Maita, Benali, Sibilli, Dorval, Falletti, Lasagna

Panchina: Pissardo, Novakovich, Bellomo, Sgarbi, Tripaldelli, Maiello, Manzari, Favasuli, Simic, Obaretin, Saco, Favilli

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. Assistenti: Fabrizio Lombardo della sezione di Cinisello Balsamo e Gaetano Massara della sezione di Reggio Calabria. Quarto ufficiale: Dario Madonia della sezione di Palermo. VAR: Matteo Gariglio (Pinerolo), coadiuvato dall’ AVAR Manuel Volpi (Arezzo).

(Ssc bari)