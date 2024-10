Bari, tenta di rubare merce da supermercato: fermato

Fermato dalla Polizia Locale che presidiava il perimetro dell’area fieristica ieri pomeriggio e denunciato per furto.

È accaduto ieri all’intersezione tra Via Napoli e via Di Maratona allorquando una pattuglia della Locale ha intercettato un soggetto che fuggiva a piedi, inseguito da un altro uomo che urlava “al ladro”. Pronto l’intervento degli uomini in divisa che riuscivano a bloccare l’uomo in corsa verso il centro città. Gli accertamenti successivi e la denuncia sporta presso gli uffici del Comando Japigia hanno permesso di ricostruire i fatti , recuperare la merce sottratta senza pagare dall’interno del supermercato e poi restituita al proprietario.

L’uomo, un italiano 50enne, aveva acquistato prodotti per pochi euro dall’interno del market, ma aveva occultato altra merce all’interno del proprio zaino, ed aveva superato le casse senza pagare quanto sottratto in più dagli scaffali di vendita. Il movimento non era sfuggito al personale del supermarket che aveva poi inseguito il ladro per strada, dove poi lo stesso è stato fermato dagli uomini della Polizia Locale intervenuti. Ricostruiti gli eventi, l’uomo è stato segnalato all’autorità giudiziaria per il furto della merce, i prodotti restituiti.