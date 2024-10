Cucina, ricca di vitamine e alleata del cuore: in tavola la pera

Ricca di vitamine e alleata della salute, oggi in tavola portiamo la pera. Si tratta di un frutto particolarmente apprezzato, ma anche versatile in cucina, ricco di proprietà benefiche per la salute. Disponibile in molte varietà, la pera può essere utilizzata sia in preparazioni dolci che salate, diventando un ingrediente protagonista in molte ricette creative. Ma andiamo per gradi.

In primis, la pera è una fonte essenziale di fibre. Una pera di medie dimensioni fornisce circa il 20% del fabbisogno giornaliero di fibre. Queste aiutano la regolarità intestinale, prevenendo problemi di stitichezza e favorendo la salute dell’apparato digerente. Inoltre, le pere contengono vitamina C, importante per rafforzare il sistema immunitario, e vitamina K, che contribuisce alla salute delle ossa. Ma non solo, sono ricche di antiossidanti come flavonoidi e polifenoli, che combattono lo stress ossidativo e riducono il rischio di malattie croniche.

Non è finita qui, la pera ha infatti anche un effetto idratante. Essendo composta per circa l’84% da acqua, il consumo di questo frutto aiuta a mantenere il corpo idratato, soprattutto durante i mesi caldi o in caso di attività fisica intensa. Infine, le pere contengono potassio, un minerale fondamentale per la salute cardiaca e per il corretto funzionamento dei muscoli e del sistema nervoso. Ecco due ricette semplici e gustose per portarla in tavola.

Insalata di pere, gorgonzola e noci



Lava le pere, tagliale a metà, elimina il torsolo e affettale a fettine sottili senza sbucciarle. In una ciotola grande, unisci la rucola e le fettine di pera. Sbriciola il gorgonzola e spargilo sopra l’insalata insieme alle noci. In una ciotolina, mescola l’olio con il miele, l’aceto balsamico, un pizzico di sale e pepe. Versa il condimento sull’insalata e mescola delicatamente. Servi immediatamente, accompagnando con crostini di pane integrale per un tocco croccante.

Risotto con pere, taleggio e speck



Inizia rosolando lo scalogno tritato finemente in una casseruola con l’olio extravergine e una noce di burro. Aggiungi il riso e tostalo per un paio di minuti, finché non diventa “traslucido”. Sfuma con il vino bianco e lascia evaporare. Aggiungi le pere sbucciate e tagliate a cubetti, mescola delicatamente e inizia ad aggiungere il brodo caldo un mestolo alla volta, continuando a mescolare. Aggiungi altro brodo solo quando il precedente è stato assorbito. Nel frattempo, in una padella antiaderente, rosola le fette di speck fino a renderle croccanti. Una volta pronte, spezzettale e tienile da parte. Quando il riso è quasi cotto (circa 15-18 minuti), aggiungi il taleggio a cubetti e mescola finché non si sarà sciolto, donando cremosità al risotto. Manteca il risotto con una noce di burro e una spolverata di parmigiano. Aggiusta di sale e pepe, se necessario. Servi il risotto ben caldo, guarnendo con lo speck croccante.