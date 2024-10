Incendio in azienda rifiuti Barletta, indaga la Procura

Un incendio è divampato la scorsa notte all’interno della Dalena Ecologia che si occupa del trattamento dei rifiuti a Barletta. Le fiamme si sono propagate all’esterno dell’azienda dove erano accatastate alcune balle di materiale di scarto. I vigli del fuoco del comando provinciale, intervenuti con una autopompa e tre autobotti, hanno impiegato cinque ore per spegnere il rogo sulle cui cause sono in corso accertamenti.

La Procura di Trani ha aperto un’inchiesta per fare chiarezza sull’incendio divampato intorno alle quattro del mattino. Sull’accaduto indagano gli agenti della polizia che non escludono alcuna ipotesi tra cui l’autocombustione. Il personale dell’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Puglia, ha effettuato i campionamenti per misurare l’eventuale presenza di valori fuori norma ma nulla di anomalo sarebbe stato riscontrato. (Foto repertorio)