Incidente sulla provinciale nel Barese, grave 20enne

È grave un motociclista di 20 anni di Modugno (Ba) dopo una brutta caduta dalla sua Kawasaki sulla S.P. 113 che collega Monopoli ad Alberobello.

Coinvolta anche una autovettura (illeso chi era alla guida). Ne dà notizia Vivilastrada.

Il 20enne è stato ospedalizzato in codice rosso per (dinamica da impatto) dai sanitari del 118 della postazione di Polignano a Mare.

In corso accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro.