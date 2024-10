Pochi taxi a Bari, il Comune proroga servizio notturno

A fronte dell’elevato numero di turisti quotidianamente in arrivo presso l’aeroporto internazionale Karol Wojtyla, il Comune di Bari ha eccezionalmente disposto, fino al prossimo 31 ottobre, la proroga del servizio notturno dei taxi, in riferimento alle 18 vetture in servizio antimeridiano presenti in aeroporto, dalle ore 20 alle 3 di notte (con il limite massimo di 10 ore giornaliere), esclusivamente presso l’aeroporto e la stazione centrale.

Gli stessi mezzi potranno far riferimento anche alla sperimentazione del regime di doppia guida introdotto dalla ripartizione Sviluppo economico fino al 31 dicembre 2024 (prorogabile per un altro anno) tra le ore 17 e le 3.

“La città di Bari, fortunatamente, è ancora meta di tanti turisti, circostanza che impone all’amministrazione di fare i conti con le prime esigenze della destagionalizzazione turistica – spiega l’assessore allo Sviluppo locale e Turismo Pietro Petruzzelli -. Prorogare l’orario notturno dei taxi e dare ai titolari di licenza la possibilità di proseguire nella sperimentazione della doppia guida ne è un esempio. Siamo consapevoli che, nonostante questi sforzi, l’offerta non copre ancora adeguatamente la domanda, ma nelle more del bando per le nuove licenze stiamo cercando di trovare soluzioni immediate.

Per questo all’attenzione del Comitato di indirizzo per l’applicazione dell’imposta di soggiorno c’è anche lo studio che stiamo conducendo con Amtab e la ripartizione Mobilità sulla possibilità di istituire un collegamento di bus navetta tra l’aeroporto e il centro città negli orari di maggiore pressione sul servizio taxi”.