WhatsApp: filtri e sfondi nelle videochiamate

WhatsApp, ad oggi è l’app di messaggistica più popolare al mondo. La piattaforma è spesso in aggiornamento e qualche giorno fa ha infatti annunciato agli utenti una novità che la rende ancora più coinvolgente.

Si tratta dell’aggiunta di sfondi e filtri alle videochiamate.

Questa funzione mira a rendere le conversazioni virtuali più divertenti e personalizzate, rispondendo così alle crescenti esigenze degli utenti che cercano modi per esprimere la propria creatività durante le interazioni online. “Con gli sfondi, l’ambiente attorno a te rimane privato e puoi lasciarti trasportare in un bar accogliente o in un confortevole soggiorno per un tocco più ordinato e curato” . Come si evince l’obiettivo è quello non solo di rendere più ludica l’esperienza ma anche di fornire, se necessario maggior privacy all’utente.

Nel pratico si tratta di 10 filtri e 10 sfondi: “Tra le opzioni dei filtri troverai: Caldo, Freddo, Bianco e Nero, Luce che filtra, Sognante, Prisma luminoso, Grandangolo, TV vintage, Vetro satinato e Bicolore. Tra le opzioni degli sfondi troverai: Macchia di colore, Soggiorno, Ufficio, Bar, Ciottoli, Gourmet, Zuccherini, Spiaggia, Tramonto, Festeggiamento e Foresta.”

Oltre questi la piattaforma annuncia anche l’aggiunta di due funzioni “Ritocco” e “Scarsa luminosità” che possono aiutare a sentirsi più a proprio agio, migliorando naturalmente l’aspetto e la luminosità dell’ambiente.

L’utilizzo pare essere molto semplice, per accedervi durante una videochiamata 1:1 o di gruppo, basterà infatti selezionare le icone degli effetti in alto a destra dello schermo per vedere la selezione di filtri e sfondi e scegliere quello desiderato.

Questa novità sarà disponibile anche in Italia per tutti gli utenti a partire dalle prossime settimane.