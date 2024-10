Al Demodè accesso con metal detector: “Sicurezza prima di tutto”

“Lavorare in sicurezza e collaborare insieme per far vincere e continuare a vivere la musica e il settore dell’intrattenimento!” Così i gestori del Demodè Club di Modugno hanno annunciato l’installazione di metal detector e il potenziamento dei controlli prima di accedere alle serate. Una decisione presa anche in seguito a quanto accaduto due settimane fa con la morte di Antonella Lopez, 19enne, al Bahia di Molfetta, a causa di una sparatoria nel locale.

“Ringraziamo la città di Modugno, i Carabinieri e la nostra sicurezza privata per avere contribuito e a far sì che il sinonimo musica e divertimento abbia vinto questa notte”, commenta ancora il gestore.