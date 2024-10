Bari, Garbetta resiste tra i negozi storici: “Sacrificio e passione”

E’ una delle più antiche drogherie, una delle ultime superstiti tra le botteghe storiche di Bari. Un luogo dove all’interno si respira ancora la cortesia e la professionalità di un tempo. Garbetta, dopo 71 anni di commercio nel cuore della città, cambia sede. Ma si muove solo di qualche passo. Il locale commerciale che gli ospita dal 1961 (l’attività nasce nel 1953 ma in via Putignani) è infatti in vendita.

Garbetta è un negozio che contiene tutto (e di più) ciò che può servire all’occorrenza. Dagli alimentari, ai detersivi per finire ai vini, liquori e profumi; settore quest’ultimo nel quale è più specializzato. Un piccolo e prezioso rifugio per chi cerca di soddisfare le proprie esigenze. Siamo in pieno centro in via Calefati, per la precisione al civico 148. E dal 1953 l’attività, a conduzione familiare, è punto di riferimento delle famiglie del salotto della città. Dalle casalinghe che ricevono felici la spesa a casa, grazie alla consegna a domicilio gratuita che il negozio offre, agli imprenditori. I due fratelli Giuseppe e Ruggero Garbetta sono i due proprietari sempre sorridenti dietro il bancone. A detta della maggior parte dei baresi, “gentilissimi, cordiali e molto professionali. Sempre disponibili, mai scorbutici e sempre sorridenti”. A dare alla luce all’attività, è stato il loro papà Emanuele.

“Le cose sono molto cambiate, negli ultimi anni – raccontano Ruggero e Giuseppe – e soprattutto dopo il Covid il lavoro è drasticamente ridotto”. Forse adesso si preferisce un click, un ordine online solo apparentemente più comodo ma sicuramente più freddo e asettico. “Ce la mettiamo tutta – continuano – ma le difficoltà che incontriamo sono tante. Facciamo numerosi sacrifici. Non le nascondo che abbiamo tanta preoccupazione per il futuro”.

Ma convinti assicurano: “Noi resisteremo fino a che ne avremo le forze”. Insomma al momento non hanno voglia di mollare, quella che definiscono la “loro passione”.