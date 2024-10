Bari, all’URP i seminari di alfabetizzazione digitale gratuiti

Si terranno nelle prossime settimane, nella sala Informagiovani della sede centrale dell’URP del Comune di Bari, in via Roberto da Bari 1, dalle ore 15 alle 17, una serie di seminari informativi a cura degli operatori dei Punti di facilitazione digitale, i luoghi pensati per promuovere l’inclusione e l’alfabetizzazione digitale sul territorio comunale. Diversi gli argomenti trattati, tutti legati al mondo digitale: dall’identità digitale alla sicurezza in rete, dagli strumenti per la cittadinanza attiva ai servizi online del Comune di Bari. Per partecipare agli incontri – gratuiti e aperti a tutti – è necessario prenotarsi. Di seguito il programma degli appuntamenti:

“Identità Digitale e Accesso ai Servizi Online”

11 ottobre | 15 novembre

11 ottobre | 15 novembre “Sicurezza in Rete, Privacy e Social Network”

18 ottobre | 22 novembre

18 ottobre | 22 novembre “Strumenti Digitali per la Cittadinanza Attiva”

25 ottobre | 29 novembre

25 ottobre | 29 novembre “Servizi Online del Comune di Bari”

8 novembre | 6 dicembre | 13 dicembre | 20 dicembre

È possibile iscriversi utilizzando il form online al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3t6LJRhB-d-u2diPgJJA9vVAXmkcNsqP-684XSTgwDenWiw/viewform oppure contattando l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico), dal lunedì al venerdì, ore 9-13 e 14-17, allo 080 5772390, o su whatsapp, dal lunedì al venerdì, ore 9.30-12.30 e 14.30-16.30, al 366 9013563. Per valutare la soddisfazione degli utenti, l’iniziativa prevede un questionario di gradimento online, che sarà proposto ai partecipanti e che è disponibile al seguente link https://forms.gle/EAAUMP92y2SafZm98.

I punti di facilitazione digitale

Sono luoghi fisici pensati per promuovere l’inclusione e l’alfabetizzazione digitale, presenti, per il Comune di Bari, presso la sede centrale URP e di Informagiovani e in diverse altre sedi fisiche. L’apertura dei primi sportelli è stata resa possibile grazie a un finanziamento di 520.000 euro ottenuto in risposta all’avviso pubblico, rivolto ai Comuni, per la realizzazione della Rete regionale dei Punti di facilitazione digitale promosso dalla Regione Puglia e finanziato con risorse del PNNR – Piano Nazionale Ripresa e Resilienza – Componente 1 – Asse 1 – Misura 1.7.2 “Reti di facilitazione digitale” (CUP Progetto del Comune di Bari J99I23000810006).