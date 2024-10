Bari, dai padri comboniani un appello alla pace

L’Associazione Fratelli Tutti, il Comitato per la Pace di Terra di Bari e i Missionari Comboniani, hanno organizzato la presentazione del libro “Gerusalemme e Gaza. Guerra e pace nella terra di Abramo” (Scholè – Editrice Morcelliana) del Prof. Massimo Giuliani, docente di Pensiero ebraico all’Università di Trento, mercoledì 9 ottobre alle 19.00, presso la Casa dei Missionari Comboniani, in via Giulio Petroni 101, a Bari. Discutono con l’Autore Gabriella FALCICCHIO – Movimento Nonviolento, Università di Bari, don Angelo GAROFALO – Vicario Episcopale Cultura, Scuola, Università, Azmi JARJAWI – Comunità palestinese di Puglia e Basilicata.

Interviene Mons. Giuseppe SATRIANO – Arcivescovo della Diocesi di Bari-Bitonto Il libro ricostruisce per la prima volta le figure di Gerusalemme e Gaza nella Bibbia e nelle tradizioni rabbinica e islamica, per capire le radici culturali del conflitto israelo-palestinese, delineando le condizioni culturali e teologiche di possibili percorsi di pace e di mutuo riconoscimento. Crediamo che “non basta confrontarsi: occorre collegarsi, riconoscere legami che possano permettere di lavorare assieme” per un dialogo in fraternità e per costruire relazioni e rispetto reciproco, come sostenuto da Papa Francesco in recenti interventi”.