Bari e i cantieri avviati davanti alle scuole: il caos

“Ma per quale motivo ci deve essere un cantiere davanti ad una scuola, di prima mattina, nell’unica strada di attraversamento del quartiere? Non si possono spostare i lavori nel pomeriggio?”. Sono su tutte le furie le famiglie del rione San Girolamo che da giorni si ritrovano la strada ad una sola carreggiata e ad affrontare lunghe code in pieno orario di punta, quando vengono accompagnati i bambini a scuola. “Il problema – raccontano le famiglie – non è solo la presenza della scuola ma anche il fatto che questo cantiere sia stato aperto sull’unica strada di percorrenza del rione. Il Comune dovrebbe vigilare e fare prevedere orari diversificati in situazioni di caos, come quelle che si creano ogni mattina, basterebbe farli lavorare di pomeriggio quando il traffico comunque è ridotto”.