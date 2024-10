Bari, la denuncia per Torre Quetta: “Abbandonata”

“Torre Quetta a stagione balneare terminata è nel degrado : i chioschi hanno chiuso lasciando un tappeto di spazzatura, un quantità di fascette di plastica tagliate, cartoni e pezzi di legno, buste di spazzatura, per non parlare dei bagni con le porte divelte, barche di salvataggio non conservate per la prossima stagione e fontane ormai quasi tutte rotte. Per chi come me vive la spiaggia in inverno per camminare (più che d’estate) è una delusione! Ma il nuovo sindaco o il responsabile della spiaggia dove sono?? Forse era meglio lasciare il litorale così com’era se la prospettiva è quella di Torre Quetta”. Così sui social una assidua frequentatrice del lido a sud di Bari. In realtà il Comune ha sospeso la concessione perché a breve partiranno i lavori per Costa Sud proprio all’interno della spiaggia che resterà quindi . Nel frattempo però i cittadini chiedono pulizia e decoro.