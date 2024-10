Bari, trovato con 5 chili di droga vicino all’estramurale Capruzzi

Operazione dei carabinieri in via Matera, vicino a via Cifarelli e all’estramurale Capruzzi, tra le zone più “calde” in città per i fenomeni dello spaccio. In manette è finito L.M. 23enne di Bari. Il ragazzo, già conosciuto alle forze dell’ordine, era stato scoperto in possesso di un panetto di hashish di 101 grammi. I carabinieri della stazione Bari Scalo hanno avviato le indagini che hanno permesso di individuare il luogo da dove il 23enne avrebbe prelevato la droga: sono stati trovati e sequestrati 4 chili e 900 grammi di droga, materiale per il confezionamento e due bilancini di precisione. Procede l’Autorità giudiziaria.