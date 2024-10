Bari, una settimana soleggiata. A Pane e Pomodoro gli “irriducibili”

Inizia bene la settimana a Bari almeno dal punto di vista delle temperature. Si prevede una giornata caratterizzata da bel tempo infatti con temperatura minima di 13°C e massima di 25°C. Durante la giornata di oggi, precisano gli esperti del Meteo.it, la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 25°C, la minima di 13°C alle ore 7. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Sud-Ovest con intensità di circa 4km/h, al pomeriggio deboli provenienti da Nord-Est con intensità di circa 10km/h, alla sera moderati da Sud-Sud-Est con intensità tra 13km/h e 21km/h. L’intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 4.9, corrispondente a 734W/mq”.

Il graduale rinforzo dell’anticiclone determinerà tempo stabile e ampiamente soleggiato fino a lunedì in Puglia. Una circolazione depressionaria però apporterà un graduale peggioramento del tempo da martedì sera con piogge e rovesci sparsi fino a mercoledì. Temperature in aumento. Per il weekend, invece, torneranno sole e temperature miti.