Cus Bari, i giovani del Triathlon alla finale dell’Interregionale Sud

A Sapri (SA) protagonisti i giovani cussini del Triathlon. Nel fine settimana si sono disputate le gare valide per la Finale del Circuito Interregionale Sud riservato alle società giovanili di Triathlon della Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Il Cus Bari Triathlon porta a casa importanti piazzamenti ma il risultato più eclatante è quello di squadra con la vittoria della Classifica di Società del Circuito Sud 2024. Un risultato frutto della determinazione e dell’enorme lavoro degli atleti coordinati da uno staff tecnico di assoluto prestigio e da una dirigenza che ha creduto nello sviluppo del settore giovanile del triathlon.

Di seguito i risultati:

Classifica finale – Categoria Juniores maschile (anno 2005-2006)

Primo posto per Marco Lanzolla che vince il circuito di categoria

Terzo posto per Giovanni Paolo Loporcaro

Quinto posto per Gianmarco Tomei

Classifica finale – Categoria Juniores femminile (anno 2005-2006)

Secondo posto per Maria Lucrezia Sabatelli

Classifica finale – Categoria Youth B maschile (anno 2007-2008)

Primo posto, Vittorio Candela che vince il circuito di categoria

Terzo posto, Silvano D’Amore nella categoria YB

Classifica finale – Categoria Youth B femminile (anno 2007-2008)

Primo posto, Ilaria Tedeschi che vince il circuito di categoria

Classifica finale – Categoria Ragazzi (anno 2011-2012)

Secondo posto, Carlo Candela

Terzo posto, Valerio D’Amore

Quinto posto, Ettore Marzocca

Classifica finale – Categoria Ragazze (anno 2011-2012)

Primo posto, Angelica Tedeschi che vince il circuito di categoria