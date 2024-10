Elezioni Città metropolitana Bari, Leccese: “Ha vinto la condivisione”

“Sono molto soddisfatto dell’esito del voto per il rinnovo del Consiglio metropolitano” – commenta il sindaco metropolitano, Vito Leccese -. Questo momento di partecipazione politica e istituzionale dimostra l’importanza e l’autorevolezza, come ente di II livello, che la Città metropolitana di Bari ha acquisito nei confronti delle amministrazioni dei 41 Comuni baresi”.

“Il metodo della concertazione e della condivisione nelle scelte strategiche e di visione dello sviluppo sociale ed economico ha reso l’Ente di area vasta un soggetto credibile e affidabile per gli amministratori locali. In 10 anni di vita istituzionale, la Città metropolitana ha dimostrato che, mettendo da parte logiche di campanile e particolarismi, si può crescere insieme superando le gerarchie territoriali. In questo contesto di soddisfazione per la grande partecipazione, non posso non sottolineare come il successo della lista “in Circolo”, da me fortemente voluta come espressione di una formula fatta di confronto e coinvolgimento ad ampio raggio, consentirà di proseguire il lavoro di costruzione di un’alleanza stabile e robusta in grado di offrire le migliori proposte di governo per i nostri territori”, conclude Leccese.