Minaccia la convivente con una mannaia: denunciato nel Leccese

Ha minacciato la convivente con una piccola mannaia al termine dell’ennesimo litigio scoppiato per motivi di gelosia e poi si è scagliato contro i carabinieri intervenuti dopo una segnalazione giunta al 112. Protagonista un 19enne di Collepasso (Lecce), che è stato denunciato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale. La donna è riuscita ad allertare i carabinieri che giunti sul posto hanno faticato non poco a calmare il 19enne facendosi consegnare la mannaia. Sulla donna, che non ha voluto presentare querela, non sono stati peraltro riscontrati segni di violenza. Il giovane è stato denunciato a piede libero.