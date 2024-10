Non si ferma all’alt, rocambolesco inseguimento da Bari a Bitonto

L’inseguimento è iniziato nel quartiere Libertà per concludersi a Bitonto tra strade percorse contromano e successiva aggressione al pubblico ufficiale. E’ finito nei guai un migrante che domenica sera non si fermato all’alt ed è stato prima inseguita dalla polizia locale e poi arrestato. Ferite lievi per due agenti della Polizia Locale di Bari e per due Poliziotti del Commissariato di Bitonto, contenute tra i 5 e i 15 giorni, il cui veicolo è rimasto danneggiato a seguito dello speronamento subito ad opera del veicolo del malvivente.