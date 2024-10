Allerta maltempo in Puglia, in arrivo pioggia e temporali

Dopo le giornate di sole, quasi estive, ad autunno ormai inoltrato, anche per i più nostalgici è tempo di rinunciare al mare e agli ultimi sprazzi per fare spazio a temperature più basse. In Puglia infatti torna il maltempo, è quanto emerso dall’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile secondo il quale è prevista allerta gialla. In particolare, a partire dalle 16 di oggi e per le prossime 20 ore, sono in arrivo precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio o e temporale, sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. Sparse al mattino, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori del territorio regionale, con quantitativi cumulati deboli.

Foto repertorio