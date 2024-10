Bari, accolto il ricorso: sospesa l’aggiudicazione della mensa

Dopo giorni di attesa è arrivata questa mattina la decisione del Tar in merito alla richiesta di sospensiva, presentata dalla Ladisa, degli atti di aggiudicazione della gara per il servizio di refezione scolastica al rti Vivenda, Solidarietà e Lavoro. Il Tar ha deciso di accogliere la sospensiva, quindi di non fare partire il servizio, in attesa della camera di consiglio convocata per il 15 ottobre. Ora spetterà al Comune decidere sul da farsi, se attendere il 15 ottobre o trovare qualche escamotage per assicurare un servizio che rappresenta un diritto delle famiglie: in 4500 hanno scelto il tempo pieno e al momento l’offerta didattica dei figli non viene garantita al completo.