Bari, lavori nell’ospedale: cambia la viabilità

Viabilità in ordine all’Ospedale San Paolo di Bari. Le attività propedeutiche all’avvio del cantiere per i lavori di adeguamento antisismico finanziati con fondi PNRR-PNC sono cominciate regolarmente ieri mattina. L’Area Tecnica della ASL Bari, per l’intera durata dei lavori, ha riorganizzato la viabilità interna disponendo l’interdizione al transito veicolare di un tratto di strada perimetrale e regolando gli accessi al Pronto Soccorso, all’ingresso principale e alle aree di parcheggio in modo da consentire l’ottimale funzionamento della struttura anche in presenza di un cantiere così importante.