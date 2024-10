Bari, uccide moglie a Gravina: domani convalida fermo

Nella giornata di domani, davanti alla gip Isabella Valeria Valenzi, si terrà l’udienza di convalida del fermo di Giuseppe Lacarpia, il 65enne di Gravina in Puglia, nel Barese, in carcere da ieri con l’accusa di omicidio nei confronti della moglie, 60enne, Maria Arcangela Turturo. L’uomo sarà assistito da un nuovo legale vista la rinuncia dell’avvocato da lui nominato, Gioacchino Carone. Quest’ultimo si occuperà di assistere i figli della coppia, parti offese del reato. Lacarpia, nello specifico, è accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di parentela. Per oggi è prevista inoltre l’autopsia sul corpo della donna. Se ne occuperò Antonio De Donno dell’istituto di medicina legale del Policlinico di Bari.

Foto repertorio