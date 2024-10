Revenge porn ai danni dell’ex, 48enne a giudizio a Lecce

Il giudice per le indagini preliminari di Lecce, Angelo Zizzari, ha disposto il rinvio a giudizio per un 48enne di Gallipoli, accusato di tentato revenge porn e maltrattamenti in famiglia. L’uomo, secondo quanto emerso, avrebbe minacciato l’ex moglie, dalla quale si era separato, di divulgare foto e video intimi. I fatti risalgono a marzo 2020, quando l’uomo iniziò a sospettare dell’infedeltà della moglie e a mettere in dubbio la paternità del bambino che lei aveva in grembo.

Nel corso degli anni, l’imputato avrebbe messo in atto una serie di comportamenti intimidatori, rivolti anche contro l’attuale compagno della sua ex moglie. Queste minacce sono culminate in un’aggressione avvenuta lo scorso gennaio, quando l’uomo avrebbe colpito la donna con calci e pugni, causandole ferite giudicate guaribili in quindici giorni. Il processo avrà inizio il prossimo 5 febbraio.