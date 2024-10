Bari, con morsi e coltello tenta una rapina in piazza Moro: fermato

Lunedì sera la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino tunisino di 44 anni, presuntivamente responsabile, (accertamenti ancora nella fase delle indagini preliminari e che deve essere confermato dal giudice nel contraddittorio con la difesa) del reato di lesioni e tentata rapina.

L’uomo si sarebbe avvicinato ad un suo connazionale che si stava recando presso la stazione ferroviaria DI Bari Centrale chiedendo del denaro; al rifiuto, avrebbe afferrato alle spalle la vittima brandendo un coltello da cucina e gli avrebbe morso violentemente la parte superiore dell’orecchio sinistro.

Il tempestivo intervento degli agenti della Squadra Volante, allertati da una pattuglia dell’Esercito Italiano impiegata nell’Operazione “Strade Sicure”, ha consentito di fermare il reo e soccorrere il malcapitato.

Dopo le formalità di rito e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 44enne è stato associato presso la Casa Circondariale di Bari.

È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, all’esecuzione della misura cautelare in argomento, seguirà l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa dell’indagato, la cui eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo, nel contraddittorio tra le parti.