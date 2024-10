Bari, prende forma il terminal crociere: appalto da 8 milioni

Prende forma il terminal crociere al porto. Oggi è stato montato il tetto. “Il nuovo terminal spiegano dall’Autorità portuale – sarà una struttura all’avanguardia che coprirà un’area di circa 3.000 mq e che si distinguerà per la sua versatilità. Oltre ad accogliere passeggeri e crocieristi, infatti, in occasione di eventi, conferenze e incontri il terminal potrà rapidamente cambiare funzione, grazie alla vasta area di attesa che si trasformerà in un contenitore polifunzionale, accogliente e dotato di tecnologie avanzate. La superficie di copertura attrezzata, inoltre, rappresenterà una quinta facciata del complesso”. L’appalto ha un importo complessivo di contratto di quasi 8 milioni di euro. Il terminal andrà a sostituire le strutture tensostatiche e un prefabbricato leggero attualmente in funzione, sulla banchina 10, Molo di Ponente del porto di Bari.