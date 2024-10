Giornata della vista, a Bisceglie screening sulle maculopatie

Promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB Italia Onlus), sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, la Giornata Mondiale della Vista 2024 vuole richiamare l’attenzione di istituzioni e cittadini sull’importanza di tutelare, in ogni fase della vita, un bene prezioso come la vista ricordando l’importanza di sottoporsi a controlli periodici per prevenire le malattie oculistiche e la cecità con lo slogan “L’istinto ci porta a proteggere gli occhi. La prevenzione ci aiuta a farlo”.

Giovedì 10 ottobre, a Bisceglie, presso l’UOSVD Day Service Oculistica Bisceglie – Trani, diretta dal dott. Pasquale Attimonelli, si terrà una giornata di screening dedicata alle maculopatie con visite gratuite previste dalle ore 9 alle ore 14. Per prenotare e avere informazioni occorre chiamare il seguente numero: 0883.3483556.

La maculopatia o degenerazione maculare è una patologia che colpisce la macula, la zona centrale della retina. È progressiva ed irreversibile, ma è possibile rallentarne o addirittura bloccarne il decorso se individuata per tempo; da qui l’importanza di una diagnosi precoce. Tra i sintomi principali: visione centrale distorta e sfocata.